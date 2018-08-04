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В Брюсселе самолет успешно приземлился на одном двигателе | Фото:05.08 13:51   MIGnews.com

В Брюсселе самолет успешно приземлился на одном двигателе

Самолет A319 бельгийской авиакомпании Brussels Airlines аварийно приземлился в Брюсселе на одном двигателе после того, как в турбину воздушного судна влетела птица.

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает Корреспондент.net со ссылкой на газету Le Soir.

Уточняется, что самолет направлялся из Брюсселя в испанский Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

По данным издания, при экстренном приземлении никто не пострадал, на борту находились 150 пассажиров.

Командир самолета обратился к пассажирам с просьбой не волноваться и, и, что из-за технической проблемы он вынужден развернуть лайнер на посадку.


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