05.08 13:51 MIGnews.com
В Брюсселе самолет успешно приземлился на одном двигателе
Самолет A319 бельгийской авиакомпании Brussels Airlines аварийно приземлился в Брюсселе на одном двигателе после того, как в турбину воздушного судна влетела птица.
Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает Корреспондент.net
со ссылкой на газету Le Soir
.
Уточняется, что самолет направлялся из Брюсселя в испанский Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
По данным издания, при экстренном приземлении никто не пострадал, на борту находились 150 пассажиров.
Командир самолета обратился к пассажирам с просьбой не волноваться и, и, что из-за технической проблемы он вынужден развернуть лайнер на посадку.
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