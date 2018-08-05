Перед введением санкций Тегеран получил пять самолетов

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает The Times of Israel со ссылкой на государственное иранское агентство IRNA.
По данным издания, национальная авакомпания Ирана IranAir получила пять турбовинтовых самолетов ATR 72-600, производимых компанией ATR, принадлежащей европейской корпорации Airbus и итальянской компанией Leonardo.
Уточняется, что они прибыли в международный аэропорт Тегерана Мехрабад.
Сумма сделки составила 536 миллионов долларов, хотя покупатели и производители обычно договариваются о более низких ценах.
Ядерная сделка с мировыми державами позволила бы Ирану улучшить свои торговые отношения. Но решение президента США Дональда Трампа в мае выйти из соглашения приостановило миллиардные сделки, которые Тегеран заключил с Airbus и Boeing.
Отметим, что в последние месяцы экономика Ирана резко ухудшилась, вызвав протесты.