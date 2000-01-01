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Египетские военные ликвидировали около 52 террористов | Фото:05.08 12:51   MIGnews.com

Египетские военные ликвидировали 52 террориста

Египетские военные за последние дни ликвидировали по меньшей мере 52 подозреваемых террористов на севере Синайского полуострова, сообщает в воскресенье, 5 августа The Times of Israel.

В заявлении египетских военных также отмечается, что еще 49 подозреваемых джихадистов были арестованы.

"ВВС страны атаковали 15 автомашин, груженых оружием и боеприпасами и пытавшихся незаконно пересечь границу. Были ликвидированы 39 особо опасных экстремистов", — сообщили военные.

В египетской армии добавили, что было обезврежено более 60 взрывных устройств, конфисковано 12 внедорожников и семь мощных мотоциклов экстремистов.

Уточняется, что спецоперация была проведена совместно с силами МВД Египта.

Ранее сообщалось, что власти Египта заявили о готовности присоединиться к процессу возвращения сирийских беженцев на территорию родной страны.


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