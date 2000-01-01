05.08 12:51 MIGnews.com
Египетские военные ликвидировали 52 террориста
Египетские военные за последние дни ликвидировали по меньшей мере 52 подозреваемых террористов на севере Синайского полуострова, сообщает в воскресенье, 5 августа The Times of Israel
.
В заявлении египетских военных также отмечается, что еще 49 подозреваемых джихадистов были арестованы.
"ВВС страны атаковали 15 автомашин, груженых оружием и боеприпасами и пытавшихся незаконно пересечь границу. Были ликвидированы 39 особо опасных экстремистов", — сообщили военные.
В египетской армии добавили, что было обезврежено более 60 взрывных устройств, конфисковано 12 внедорожников и семь мощных мотоциклов экстремистов.
Уточняется, что спецоперация была проведена совместно с силами МВД Египта.
Ранее сообщалось, что власти Египта заявили о готовности присоединиться к процессу возвращения сирийских беженцев на территорию родной страны.
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