В Афганистане смертник взорвал сотрудников НАТО

Три члена миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва террориста-смертника на востоке страны.
Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает портал The Defence Post со ссылкой на заявление Североатлантического альянса, передает Газета.ру.
"Три военнослужащих миссии "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва смертника во время патрулирования совместно с афганскими ВС на востоке Афганистана 5 августа", - говорится в заявлении НАТО.
По данным издания, в результате взрыва пострадал еще один военнослужащий миссии, американец, и два солдата армии Афганистана.
Уточняется, что атака произошла во время во время патрулирования с представителями афганской армии.