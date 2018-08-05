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В Афганистане смертник взорвал сотрудников НАТО | Фото:05.08 12:04   MIGnews.com

В Афганистане смертник взорвал сотрудников НАТО

Три члена миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва террориста-смертника на востоке страны.

Об этом в воскресенье, 5 августа сообщает портал The Defence Post со ссылкой на заявление Североатлантического альянса, передает Газета.ру.

"Три военнослужащих миссии "Решительная поддержка" погибли в результате подрыва смертника во время патрулирования совместно с афганскими ВС на востоке Афганистана 5 августа", - говорится в заявлении НАТО.

По данным издания, в результате взрыва пострадал еще один военнослужащий миссии, американец, и два солдата армии Афганистана.

Уточняется, что атака произошла во время во время патрулирования с представителями афганской армии.


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