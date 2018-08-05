Протесты в Иране: "Смерть Хизбалле, Смерть Хаменеи!"
В Иране пятый день подряд продолжаются массовые протесты, порожденные экономическими трудностями и стремительным падением курса риала.
В социальных сетях распространяются видео протестов в Тегеране, Карадж, Ширазе, Мешхеде, Исфахане и Куме.
По решению президента США режим санкций против Ирана возобновляется 7 августа. Курс риала на прошлой неделе пробил очередное дно - за доллар теперь нужно платить 120 тысяч риалов. Режим аятолл подвергается в Иране жесточайшей критике за то, что деньги идут на войну в Сирии и помощь “Хизбалле”, а не на спасение умирающей экономики.
В городе Карадж один из демонстрантов убиты выстрелом из проезжавшего мимо автомобиля.
Во время протестов в центре Тегерана толпа скандировал: “Смерть “Хизбалле!”, Смерть Хаменеи!”, ”Смерть диктатору!”, передает канал Al-Arabia.
Иранцы сообщают о том, что крупные силы полиции стянуты в центральный и северный Тегеран.
В ночь на 4 августа демонстранты атаковали шиитскую семинарию в городе Эштехард, в 100 км к западу от Тегерана. Десятки проповедников и учителей были вынуждены бежать из семинарии под градом камней и бутылок