05.08 11:04 MIGnews.com

Протесты в Иране: "Смерть Хизбалле, Смерть Хаменеи!"

#Iran's regime terrorizes its ppl. Last night in Karaj heavily-armed anti-riot forces moved in to put down 5th night of #IranProtests. Shots can be heard & teargas is used (Film via MEK). At least 1 protester has been killed in the city. #FreeIran2018 @nikkihaley @RichardGrenell pic.twitter.com/6m7ZJUWblq — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) August 5, 2018

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