05.08 11:08 MIGnews.com
У берегов Японии загорелся танкер с нефтью
У берегов Японии загорелся нефтяной танкер, сообщает в воскресенье, 5 августа телеканал NHK, передает Лента.р
у.
По данным телеканала, судно под флагом Багамских островов везло на остров груз из Саудовской Аравии.
Экстренные службы направили к месту ЧП вертолеты и патрульные катера.
Информации о пострадавших и разливах нефти не поступало.
Танкер Front Hakata длиной 332 метра имеет на борту около 160 тысяч тонн нефти. В составе команды находятся 25 граждан Индии. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Специалисты выясняют причины возгорания.
Поделиться
Все по теме
Комментарии