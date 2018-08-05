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У берегов Японии вспыхнул танкер с нефтью | Фото:05.08 11:08   MIGnews.com

У берегов Японии загорелся танкер с нефтью

У берегов Японии загорелся нефтяной танкер, сообщает в воскресенье, 5 августа телеканал NHK, передает Лента.ру.

По данным телеканала, судно под флагом Багамских островов везло на остров груз из Саудовской Аравии.

Экстренные службы направили к месту ЧП вертолеты и патрульные катера.


Информации о пострадавших и разливах нефти не поступало.

Танкер Front Hakata длиной 332 метра имеет на борту около 160 тысяч тонн нефти. В составе команды находятся 25 граждан Индии. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Специалисты выясняют причины возгорания.


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