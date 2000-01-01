05.07 10:03 MIGnews.com

Секс-преступница Малка Лейфер подделала документы

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Медицинский комитет постановил, что предполагаемая сексуальная маньячка Малка Лейфер, бывший австралийский директор, которую обвиняют в растлении многочисленных учеников, подделала справки о психическом заболевании, чтобы избежать экстрадиции из Израиля. Об этом сообщает 13-й канал израильского ТВ.Лейфер предстала перед судом для экстрадиции из-за того, что она обвиняется по 74 пунктам в сексуальном насилии в Австралии в отношении сестер Дасси Эрлих, Элли Саппер и Николь Мейер. Но в течение многих лет она утверждала, что не может быть выдана из-за психического состояния.В 2008 году Лейфер бежала из Австралии и прибыла в Израиль. Судебное разбирательство против нее началось только в 2014 году. После частного расследования ее дела, проведенного от имени организации Jewish Community Watch, полиция начала собственное расследование, арестовав Лейфер в 2018 году по подозрению в симуляции психического заболевания с целью избежать экстрадиции.В мае частный следователь Цафрир Цахи сказал, что его команда наблюдала за ней в течение двух недель и что ее поведение оказалось совершенно нормальными.“Она ходит по магазинам, принимает своих детей в Шаббат, ходит в продуктовый магазин, ходит на почту, много говорит по мобильному телефону, смеется, общается с людьми – нет ничего такого, что могло бы указывать на проблемы с повседневной деятельностью”.Цахи также заявил, что в течение всех двух недель, пока его команда следила за Лейфер, они ни разу не видели ее мужа.Адвокат Йехуда Фрид, представляющая Лейфер, заявила, что проблемы с психическим здоровьем не мешают подозреваемой выполнять основные функции, такие как покупки, путешествия и другие подобные действия. Но стрессовые ситуации могут привести к появлению симптомов, которые серьезно ослабят ее.Она добавила, что тюремные чиновники, наблюдавшие за Лейфер, которая находится в заключении с февраля 2018 года, заявили, что ее психическое здоровье было шатким во время ее пребывания в тюрьме.В настоящее время полиция расследует предполагаемое вмешательство в судебное разбирательство в отношении Лейфер заместителя министра здравоохранения Яакова Лицмана, который в настоящее время сам находится под следствием полиции по обвинению в угрозе увольнения сотрудников Министерства здравоохранения, если они не представят психиатрическую оценку, согласно с которой Лейфер является непригодной к выдаче.Лицман отрицает какие-либо правонарушение.