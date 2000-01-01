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Задержание танкера Ирана в Гибралтаре: Тегеран в бешенстве | Фото: MIGnews.com05.07 11:32   MIGnews.com

Задержание танкера в Гибралтаре: Тегеран в бешенстве

Министерство иностранных дел Ирана вызвало британского посла в Тегеране в связи с задержанием иранского нефтяного танкера в Гибралтаре.

По данным Reuters, в ведомстве хотят выразить "решительный протест против незаконного и недопустимого захвата" иранского судна.

Таким образом, дипломатический жест Тегерана снял все сомнения в том, что Иран владеет танкером, плавающим под флагом Панамы и зарегистрированным в Сингапуре.

По словам советника по национальной безопасности США Джона Болтона, британские действия стали "отличной новостью".

"Америка и наши союзники будут и впредь мешать режимам в Тегеране и Дамаске получать прибыль от этой незаконной торговли", – подчеркнул он.

Признание МИД Ирана о принадлежности судна послужило связующим звеном между инцидентом и новой попыткой США остановить мировые продажи иранской нефти. Тегеран называет это незаконной "экономической войной".

В агентстве уточнили, что Европа до сих пор пыталась придерживаться нейтралитета в усиливающейся конфронтации между Тегераном и Вашингтоном.

"Впервые ЕС сделал нечто публичное и агрессивное. Я полагаю, что это было скоординировано с США, учитывая, что были вовлечены силы НАТО. Скорее всего, это послужило сигналом для Сирии и Ирана, а также США, что Европа серьезно относится к обеспечению режима соблюдения санкций", – заявил партнер юридической фирмы Pillsbury Winthrop Shaw Pittman Мэтью Оресман, который консультирует фирмы по вопросам санкций.



Танкер Grace 1 был конфискован на британской территории к югу от Испании после того, как он прошел путь вокруг Африки, от Ближнего Востока до устья Средиземного моря. По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.


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