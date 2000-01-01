Видео: воспитательница в Лоде издевается над детьми
Воспитатель детского сада в Рош ха-Аин шлепала малышей полотенцами, кормила собственной рвотой и заставляла по несколько часов стоять возле стенки.
Об этом свидетельствует видеоролик, представленный следствием на судебном заседании, передает Ynetnews.
На ролике с камеры видеонаблюдения запечатлен случай, когда 25-летняя Кармель Мауда в частных яслях "Детская любовь" пытается привязать малыша, закрутив ему руки за спину. Воспитательницу арестовали две недели назад.
"Сначала он был связан в течение 32 минут, а затем еще в течение 56 минут. Этот маленький мальчик ел свой обед, а его руки были связаны за спиной", – рассказал следователь полиции во время судебного заседания.
По его словам, все дети в яслях подвергались жестокому обращению, но именно этот мальчик получал от женщины больше всех.
"Вы можете видеть, что на одного ребенка, которому меньше года, надевают два матраса. В другом видео вы видите, что ребенка пинают только за то, что он стоит на пути воспитательницы", – добавил следователь.
Мауда была арестована 21 июня. Временную меру пресечения уже продлевали несколько раз. На следующей неделе женщину доставят в районный суд Лода, где ей будут предъявлены официальные обвинения в нападении на беспомощных, а также в физическом и психическом насилии над детьми.
Что примечательно, воспитательница не считает, что жестоко обращалась с малышами. Ее помощница, которая была свидетелем насилия и даже принимала нем участие, также была арестована, но ее отпустили под домашний арест. Судебные разбирательства продолжаются.