05.07 07:25 MIGnews.com

Офицер, убивший Соломона Теко, тяжело ранен

עורך דינו של השוטר החשוד בירי בסלומון טקה: "האירוע הטרגי לא קשור כלל לצבע עורו או למוצאו של המנוח. בשם מרשי ומשפחתו אני מבקש להפסיק את מרוץ האיוולת ומחול השדים. תנו לרשויות החוק לסיים את החקירה"#ערבערב pic.twitter.com/7v3EgDALAI — כאן חדשות (@kann_news) July 4, 2019

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Адвокат офицера полиции, застрелившего Соломона Теко, Яир Недши выступил перед израильскими журналистами.Недши сообщил, что жизни его клиента угрожала реальная опасность, и что он тяжело ранен камнями, которые бросали Теко и его друзья. Недши подчеркнул, что если бы у офицера не было при себе оружия, то он бы не остался в живых, и его семья также пострадала бы.Недши заявил, что офицер и его семья вынуждены скрываться в убежище, предоставленном полицией, так как “криминальные элементы угрожают ему и его семье”.Недши на пресс-конференции для журналистов заявил: “Офицер страдает от ранений по всему телу. Была явная угроза его жизни и жизни его семьи. Покойный (Теко) и его друзья атаковали камнями. От каждого полицейского ждут, что он будет действовать, как полицейский – всегда, и потому оружие было при нем. Можно с уверенностью предположить, что если бы это было не так, то сегодня его бы не было в живых. Речь идет об образцовом офицере. Мой клиент не целился для того, чтобы причинить вред. Его жена поддерживает его, как скала, я тревожусь за его детей”.Адвокат подчеркнул: "Мой клиент оказался в трудной ситуации, в которой его жизнь и жизнь его семьи находились в непосредственной опасности. Они прибег к использованию оружия в качестве последнего средства остановить атаку. Табельное оружие было при нем после окончания рабочей смены. В тот момент, когда мой клиент оказался в ситуации, где появилась угроза жизни, которая требовала от него действий – он действовал. Оружие было применено исключительно в целях сдерживания, реальность прямо противоположна лжи, распространяемой прессой. Мой клиент не целился в покойного, и ни в кого другого, и этот трагический инцидент никак не связан с цветом кожи или происхождением покойного".Ранее в эфире 13-го канала израильского ТВ прозвучали ранее не публиковавшиеся подробности о жизни убитого 1 июля в Кирьят-Хаим полицейским Соломоне Теко.13-й канал подтвердил информацию о том, что все произошло из-за того, что трое подростков, среди них - Теко, атаковали 13-летнего мальчика и попытались отобрать у него деньги и телефон - после чего в драку вмешался офицер полиции.Против Теко были возбуждены дела по 14 уголовным преступлениям. Часть из них была совершена уже после того, как Теко достиг совершеннолетия. Часть совершенных им правонарушений связана с тяжелым насилием - в том числе, атака против медсестры в больничной кассе и атака против пожилой женщины на улице.Последний раз Теко задерживался по подозрению в участии в наркоторговле, а именно, по подозрению в том, что он организовал торговлю по производству наркотиков. Тогда его посадили под домашний арест, под которым он предположительно и находился на момент столкновения с полицейским.