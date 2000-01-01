Попова и Бубку обвиняют в коррупции

По словам бразильского экс-губернатора Сержио Кабрала, которые он озвучил в ходе судебного заседания, некоторые члены МОК, включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, голосовали за решение о выборе столицы Олимпиады-2016 за материальное вознаграждение.
Сумма взятки в размере двух миллионов долларов.
Также бывший губернатор сказал, что об этом знали экс-президенты Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и Мишел Темер.
Александр Попов был членом МОК до 2016 года. Сергей Бубка с 2008 года является его действующим членом.
Как известно, Рио-де-Жанейро, обойдя Мадрид, стал победителем в выборе столицы Олимпиады в третьем туре голосования в 2009 году.