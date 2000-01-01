06.07 02:11 MIGnews.com

10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением

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Специалисты CSIS Security Group обнаружили в Play Маркете приложение, которое якобы обновляет смартфоны Samsung, но на самом деле содержит фишинговый код. В общей сложности оно было установлено более 10 миллионов раз.После установки и запуска это приложение перенаправляло пользователей на сайт, который просил их заплатить за скачивание обновления. После оплаты ничего не происходило — на смартфоне оставалась прежняя версия прошивки. Отзывы о приложении и его оценки в Play Маркете по большей части купленные, не исключено, что и количество инсталляций было накручено.Как много пользователей попались на эту уловку, неизвестно, но с учётом общего числа установок можно предположить, что мошенники заработали немало денег на доверчивых людях.Фейковое приложение содержит рекламу, а подписка на получение обновлений от Samsung стоит 34,99 доллара. Кроме того, оно предлагает отвязать смартфон от оператора за 19,99 доллара. Платежи проводятся не через Play Маркет, а на сайте разработчиков, что усложняет возврат средств за непредоставленные услуги.Приложение по-прежнему доступно в Play Маркете. Компания Google никак не отреагировала на жалобу, отправленную ИБ-специалистами CSIS Security Group.