Тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона. По данному факту начато расследование.
Выброшенные документы относятся к разным периодам (от начала 1980-х годов и до конца 2017 года) и содержат персональные данные, информацию об оборудовании охранников, описание обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории и даже пароли к компьютерным системам.
Эксперт в сфере разведки, комментируя случившееся, назвал выброшенные документы "мечтой террориста", пишет TheSun.
Лаборатория "Портон Даун" является одним из самых засекреченных мест в Соединенном Королевстве.