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На помойке Лондона найдена `мечта террориста` 06.07 04:33   MIGnews.com

На помойке Лондона найдена "мечта террориста"

Тысячи страниц секретных документов военной химической лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона. По данному факту начато расследование.

Выброшенные документы относятся к разным периодам (от начала 1980-х годов и до конца 2017 года) и содержат персональные данные, информацию об оборудовании охранников, описание обязанностей полицейских, патрулирующих периметр лаборатории и даже пароли к компьютерным системам.

Эксперт в сфере разведки, комментируя случившееся, назвал выброшенные документы "мечтой террориста", пишет TheSun.

Лаборатория "Портон Даун" является одним из самых засекреченных мест в Соединенном Королевстве.


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