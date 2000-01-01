05.07 16:29 MIGnews.com

Иранские террористы шпионят за израильтянами в Германии

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Представители немецкой разведки из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия опубликовали в четверг тревожные данные о том, что иранская террористическая организация "Сила Кудс" действует в ФРГ против израильтян и израильских учреждений.Согласно докладу, иранский режим в основном шпионит за израильскими и произраильскими учреждениями, за гражданами Израиля, которые проживают в Германии и лицами, которые придерживаются иудейского вероисповедания.Отчет охватывал период 2018 года. The Post сообщила в четверг, что, согласно документу, число членов "Хизболлы" увеличилось в Северном Рейне-Вестфалии со 105 в 2017 году до 110 в 2018 году. "Хизболла" является главным стратегическим партнером иранского режима.В 363-страничном докладе разведки, который описывает ряд угроз для безопасности федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, иранский режим упоминался 16 раз и ливанская террористическая организация "Хизболла" – 21 раз.