Детей китайских мусульман забирают от родителей

В Китае намеренно отделяют детей-мусульман от их семей, веры и языковой среды в западной провинции Синьцзян.
К такому выводу пришли журналисты ВВС на основании многочисленных исследований и отчетов, а также сведений, полученных ООН о том, что там задержано около миллиона уйгуров – членов крупнейшей в этой провинции этнической группы, в которой преобладает мусульманское население.
По данным издания, только в одном городке более 400 детей потеряли обоих родителей в результате какой-либо формы интернирования в лагерях или тюрьме. Несовершеннолетних же "перевоспитывают" в специальных заведениях, искореняя их мусульманскую принадлежность.
В Стамбуле десятки людей стоят в очереди к журналистам, чтобы рассказать свои истории, многие из них сжимают в руках фотографии детей, и все они скучают по дому в Синьцзяне.
"Я не знаю, кто за моими дочками присматривает. Там вообще нет контакта", – рассказала одна женщина, держа в руках фотографию с тремя девочками.
Многие родители рассказали о внезапном исчезновении более 100 детей в Синьцзяне. Все они являются уйгурами. Тысячи людей отправились в эту часть страны учиться, заниматься бизнесом или просто, чтобы вырваться за пределы контроля над рождаемостью в Китае и от религиозных репрессий.
За последние несколько лет мусульмане оказались в ловушке после того, как Китай начал задерживать сотни тысяч мусульман и других представителей меньшинств, размещая их в гигантских лагерях. Для уйгуров возвращение в этот регион означает почти гарантированное задержание. Даже разговоры с родственниками по телефону из Синьцзяня для них слишком опасны.
Как выяснили журналисты, в Китае начали массово расширять кампусы и возводить новые общежития. Там увеличивают возможности по уходу за большим количеством детей на постоянной основе, и в то же время строятся лагеря для заключенных. Только за 2017 год общее количество детей, посещающих детские сады в Синьцзяне, увеличилось более чем на полмиллиона. И, как показывают правительственные данные, уйгурские и другие дети из семей мусульман составили более 90% прироста.
В результате уровень охвата детей в дошкольных образовательных учреждениях в Синьцзяне значительно снизился со среднего по стране уровня. Только на юге провинции, в районе с самой высокой концентрацией уйгурского населения, власти потратили 1,2 миллиарда долларов на строительство и модернизацию детских садов.
Расширение образовательных учреждений, вероятно, связанно с масштабным заключением под стражу взрослых. В 2018 году начались работы по созданию двух новых школ-интернатов в южном городе Синьцзяна Йеченг.
Тем временем, высокопоставленный чиновник отдела пропаганды Синьцзяна Сюй Гуйсян отрицает, что государство взяло под опеку большое количество детей, оставшихся без попечения родителей.
Влияние массовых интернирований на детей в настоящее время рассматривается как серьезная социальная проблема. В международном сообществе предпринимаются определенные усилия для ее решения, хотя китайские власти пытаются скрыть эту проблему.
Напомним, что уйгуры – это коренное население одного из районов КНР, которое исповедует ислам. Многие из его представителей придерживаются сепаратистских воззрений и мечтают об образовании собственного государства.