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05.07 23:02   MIGnews.com

Германия оштрафовала Facebook на 2 млн евро

Федеральное управление юстиции Германии (BfJ) во вторник оштрафовало американского гиганта социальных сетей Facebook на 2 млн евро (2,3 млн долларов) за занижение количества полученных им жалоб на незаконный контент на своей платформе.

Штраф был наложен за нарушение закона о прозрачности интернета Германии, известного как NetzDG.

Закон требует, чтобы такие компании, как Facebook и Twitter, удаляли посты, содержащие ненавистнические высказывания или подстрекательство к насилию в течение 24 часов. При несоблюдении требований предполагается наложение штрафов до 50 млн евро. Компании, занимающиеся социальными сетями, также обязаны подавать отчеты о своей работе каждые 6 месяцев.

Министр юстиции Кристина Ламбрехт обвинила компанию в искажении масштабов таких нарушений. Facebook предоставлял не все жалобы.

Ламбрехт сказал, что для пользователя было чрезвычайно трудно пожаловаться в Facebook на посты, которые нарушают NetzDG. Она добавила, что для сравнения гораздо проще жаловаться на сообщения, которые нарушают более мягкие стандарты сайта.

В выборочной отчетности Facebook было представлено 1704 жалобы с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года. Это число было значительно ниже, чем число жалоб, о котором YouTube (215 000) и Twitter (265 000) сообщали в течение всего года.


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