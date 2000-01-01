05.07 12:25 MIGnews.com

Сбежавшая жена: шейх Дубая пытается вернуть супругу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Даже принцессы могут быть несчастны – мир с изумлением наблюдает за почти мексиканской историей сбежавшей супруги эмира Дубая. Жена шейха Мохаммеда бин Рашида, принцесса Хая, сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов, сообщает The Sun.Отмечается, что она исчезла еще в начале февраля, но это держалось в секрете. Предполагается, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном.По данным издания, принцесса покинула шейха из-за страха за свою безопасность. После прибытия в Германию она попросила убежища и сразу подала на развод. По предположениям издания, именно побег супруги Мохаммеда бин Рашида вызвал дипломатический кризис между Германией и ОАЭ. Отмечается, что правитель Дубая требовал от Берлина возвращения обратно всех членов его семьи, но Германия их не выдала.Хайя бинт аль-Хусейн вышла замуж за Мухаммеда аль-Мактума в 2004 году.Ранее из ОАЭ пытались сбежать две дочери премьер-министра. Одна из них, Латифа аль-Мактум, предприняла две попытки побега. Обе они закончились неудачно. После первой попытки девушку, по ее словам, три года держали в заключении. После второй ее подвергли психиатрическому лечению.Премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум оставил попытки вернуть непутевую супругу и замять скандал, сейчас он пытается получить развод.Шейх уже начал судебное дело против жены. Он требует, чтобы суд развел его с супругой и отдал ему их детей.«Дело было передано на рассмотрение президента», – говорится в заявлении суда.