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Сбежавшая жена: шейх Дубая пытается вернуть супругу | Фото: AFP05.07 12:25   MIGnews.com

Сбежавшая жена: шейх Дубая пытается вернуть супругу

Даже принцессы могут быть несчастны – мир с изумлением наблюдает за почти мексиканской историей сбежавшей супруги эмира Дубая. Жена шейха Мохаммеда бин Рашида, принцесса Хая, сбежала от супруга c детьми и 40 миллионами долларов, сообщает The Sun.
Отмечается, что она исчезла еще в начале февраля, но это держалось в секрете. Предполагается, что женщина скрывается в Германии вместе с 11-летней дочерью и 7-летним сыном.

По данным издания, принцесса покинула шейха из-за страха за свою безопасность. После прибытия в Германию она попросила убежища и сразу подала на развод. По предположениям издания, именно побег супруги Мохаммеда бин Рашида вызвал дипломатический кризис между Германией и ОАЭ. Отмечается, что правитель Дубая требовал от Берлина возвращения обратно всех членов его семьи, но Германия их не выдала.

Хайя бинт аль-Хусейн вышла замуж за Мухаммеда аль-Мактума в 2004 году.
Ранее из ОАЭ пытались сбежать две дочери премьер-министра. Одна из них, Латифа аль-Мактум, предприняла две попытки побега. Обе они закончились неудачно. После первой попытки девушку, по ее словам, три года держали в заключении. После второй ее подвергли психиатрическому лечению.

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль-Мактум оставил попытки вернуть непутевую супругу и замять скандал, сейчас он пытается получить развод.

Шейх уже начал судебное дело против жены. Он требует, чтобы суд развел его с супругой и отдал ему их детей.

«Дело было передано на рассмотрение президента», – говорится в заявлении суда.


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