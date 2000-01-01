Как ожидается, суд продлит срок их содержания под стражей. По данным полиции, в общей сложности 12 человек были задержаны за правонарушения, связанные с нанесением материального ущерба, проведением запрещенных митингов и насилием по отношению к полиции.
Было решено, что семеро подозреваемых будут взяты под стражу и преданы суду, еще пятеро – освобождены.
Напомним, митинг в центре Тель-Авива против принятия серии законов о чрезвычайном положении в связи с эпидемией коронавируса состоялся вечером, 4 июня. Демонстранты перекрыли улицу Ибн-Гвироль, вступили в конфронтацию с полицией и атаковали участников движения на боковых улицах, кидая в машины бутылки и краску в машины.