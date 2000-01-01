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Нападение `черных флагов`: 7 подозреваемых пойдут под суд | Фото:05.06 09:55   MIGnews.com

Нападение "черных флагов": 7 подозреваемых пойдут под суд

Семеро подозреваемых, арестованных во время демонстрации в Тель-Авиве, будут переданы суду в пятницу, 5 июня.

Об этом сообщает Walla.

Как ожидается, суд продлит срок их содержания под стражей. По данным полиции, в общей сложности 12 человек были задержаны за правонарушения, связанные с нанесением материального ущерба, проведением запрещенных митингов и насилием по отношению к полиции.

Было решено, что семеро подозреваемых будут взяты под стражу и преданы суду, еще пятеро – освобождены.

Напомним, митинг в центре Тель-Авива против принятия серии законов о чрезвычайном положении в связи с эпидемией коронавируса состоялся вечером, 4 июня. Демонстранты перекрыли улицу Ибн-Гвироль, вступили в конфронтацию с полицией и атаковали участников движения на боковых улицах, кидая в машины бутылки и краску в машины.


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