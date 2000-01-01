05.06 11:51 MIGnews.com
Главэпидемиолог Швеции о COVID-19: жертв много, усилий мало
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что подход к борьбе с пандемией коронавируса, к которому прибегла страна, привел к слишком большому числу смертей.
По его словам, если мир столкнется с похожей пандемией в будущем, тактика страны будет чем-то средним» между выбранной на этот раз и той, к которой прибегла значительная часть других стран мира.
В отличие от множества других государств, Швеция ввела сравнительно мало ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, пишет BBC
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В настоящее время количество смертей на миллион населения в стране является одним из самых высоких в мире. Этот показатель значительно выше, чем в других скандинавских странах.
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