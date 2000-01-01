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Главэпидемиолог Швеции о COVID-19:смертей много,мало усилий 05.06 11:51   MIGnews.com

Главэпидемиолог Швеции о COVID-19: жертв много, усилий мало

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что подход к борьбе с пандемией коронавируса, к которому прибегла страна, привел к слишком большому числу смертей.

По его словам, если мир столкнется с похожей пандемией в будущем, тактика страны будет чем-то средним» между выбранной на этот раз и той, к которой прибегла значительная часть других стран мира.

В отличие от множества других государств, Швеция ввела сравнительно мало ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, пишет BBC.

В настоящее время количество смертей на миллион населения в стране является одним из самых высоких в мире. Этот показатель значительно выше, чем в других скандинавских странах.


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