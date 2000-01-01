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Игра с парадом Гитлера на Красной площади: Кремль возмущен 05.06 19:57   MIGnews.com

Игра с парадом Гитлера на Красной площади: Кремль возмущен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что украинские разработчики выпустили компьютерную игру, в которой допускается, что Гитлер выиграл Вторую мировую войну. В этом случае игрок может провести виртуальных нацистов парадом по Красной площади.

"Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны", - отметил Песков и добавил, что с точки зрения российского руководства эта игра является пропагандой нацизма.

Песков выразил надежду, что компетентные российские ведомства предпримут определенные меры в отношении этого программого продукта.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявлял, что распространение подобной игры является уголовно наказуемым деянием.


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