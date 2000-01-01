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Нападение на Йехуду Глика: задержан подозреваемый | Фото:05.06 09:13   MIGnews.com

Нападение на Йехуду Глика: задержан подозреваемый

Полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего депутата Кнессета Йехуду Глика, которого избили в Восточном Иерусалиме.

Об этом утром, 5 июня, сообщила пресс-служба полиции.

Задержанного 20-летнего жителя Восточного Иерусалима допрашивают. Другие подробности на данный момент на раскрываются.

Накануне вечером стало известно о нападении на Глика возле дома, в котором проживают родители 32-летнего аутиста Ияда аль-Халака, застреленного сотрудниками МАГАВ 30 мая в Старом Городе. Пострадавшего доставили в больницу "Шаарей Цедек".

Нападение произошло во время поездки Глика к родственникам погибшего с целью выразить соболезнования.


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