05.06 09:13 MIGnews.com

Нападение на Йехуду Глика: задержан подозреваемый

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Полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего депутата Кнессета Йехуду Глика, которого избили в Восточном Иерусалиме.Об этом утром, 5 июня, сообщила пресс-служба полиции.Задержанного 20-летнего жителя Восточного Иерусалима допрашивают. Другие подробности на данный момент на раскрываются.Накануне вечером стало известно о нападении на Глика возле дома, в котором проживают родители 32-летнего аутиста Ияда аль-Халака, застреленного сотрудниками МАГАВ 30 мая в Старом Городе. Пострадавшего доставили в больницу "Шаарей Цедек".Нападение произошло во время поездки Глика к родственникам погибшего с целью выразить соболезнования.