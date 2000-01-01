Нападение на Йехуду Глика: задержан подозреваемый

Полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего депутата Кнессета Йехуду Глика, которого избили в Восточном Иерусалиме.
Об этом утром, 5 июня, сообщила пресс-служба полиции.
Задержанного 20-летнего жителя Восточного Иерусалима допрашивают. Другие подробности на данный момент на раскрываются.
Накануне вечером стало известно о нападении на Глика возле дома, в котором проживают родители 32-летнего аутиста Ияда аль-Халака, застреленного сотрудниками МАГАВ 30 мая в Старом Городе. Пострадавшего доставили в больницу "Шаарей Цедек".
Нападение произошло во время поездки Глика к родственникам погибшего с целью выразить соболезнования.