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Иранское судно утонуло у побережья Ирака | Фото:05.06 08:10   MIGnews.com

Иранское судно утонуло у побережья Ирака

Вечером, 4 июня, между Ираком и Кувейтом затонуло иранское судно Behbahan.

Это произошло в канале доставки "Хор Абдулла", передает Al-Hadath.

Четверо членов экипажа были спасены. Информации о пятерых других людях на борту на данный момент нет, поскольку береговая охрана Ирака продолжает искать пропавших без вести.

Международная база судов Marine Traffic сообщает, что корабль направлялся в Кувейт после того, как покинул внутренний портовый город Ирана Хорремшехр. Другие подробности выясняются.


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