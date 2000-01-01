05.06 08:10 MIGnews.com

Иранское судно утонуло у побережья Ирака

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Вечером, 4 июня, между Ираком и Кувейтом затонуло иранское судно Behbahan.Это произошло в канале доставки "Хор Абдулла", передает Al-Hadath.Четверо членов экипажа были спасены. Информации о пятерых других людях на борту на данный момент нет, поскольку береговая охрана Ирака продолжает искать пропавших без вести.Международная база судов Marine Traffic сообщает, что корабль направлялся в Кувейт после того, как покинул внутренний портовый город Ирана Хорремшехр. Другие подробности выясняются.