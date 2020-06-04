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Тель-Авив: Черные флаги атаковали полицию и прохожих 05.06 06:48   MIGnews.com

Тель-Авив: Черные флаги атаковали полицию и прохожих

Вечером 4 июня в центре Тель-Авива прошла демонстрация протеста против принятия серии законов о чрезвычайном положении в связи с эпидемией коронавируса.

Протестующие на определенном этапе решили перекрыть улицу Ибн-Гвироль и вступили в конфронтацию с полицией.

Улица Ибн-Гвироль была перекрыта для движения в обоих направлениях. Полиция просила водителей ехать по альтернативным маршрутам.

Протестующие шли с плакатами: “Биби - в Маасиягу”, “Взяточничество, мошенничество и нарушение доверия”. На митинге выступили “активисты” Гонен Бен Ицхак и Иви Биньямин.

Участники мероприятия кричали “мы не можем дышать!” и жаловались на “ползучую диктатуру”. Они также кричали: Израильская демократия выдержала годы правления Нетаниягу. Но тут появились предатели - Бени ганц, Амир перец и Ицик Шмули”.

Демонстранты атаковали участников движения на боковых улицах, кидая в машины бутылки и краску в машины. Они также забрасывали бутылками полицию.
Арестованы 12 участников беспорядков.

Ранее премьер-министр Нетаниягу заверил израильтян, что не допустит нарушений демократических принципов при принятии закона о чрезвычайном положении. Он заявил: “Я совершенно согласен с министром внутренней безопасности о том, что нельзя допустить захода полиции в дома граждан без санкции суда. Такого не будет”.

Нетаниягу подчеркнул: Мы найдем правильное соотношение между необходимостью принуждения к исполнению инструкций в период эпидемии и защитой прав граждан”.




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