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Вспышка коронавируса в Израиле: 97 случаев за ночь | Фото:05.06 20:01   MIGnews.com

Вспышка коронавируса в Израиле: 97 случаев за ночь

В Израиле зафиксировано 97 новых случаев коронавируса в пятницу, 5 июня. В общей сложности, с начала пандемии, заразились 17 592 человека.

Число погибших в настоящее время составляет 292 человека. Один смертельный случай был выявлен ночью с четверга на пятницу.

"До тех пор, пока вакцина не будет найдена, нам придется сосредоточиться на "рутине коронавируса", - заявил в пятницу министр обороны Бенни Ганц на своей странице в Facebook. "Мы не должны рассказывать себе истории или легенды - мы должны действовать ответственно".

Тем не менее, он добавил, что экономика и система образования должны оставаться открытыми. Ганц также призвал к массовому увеличению тестов на коронавирус.

"Я просил комитет и министра здравоохранения Юлия Эдельштейна возглавить эту работу", - написал политик. "Наш девиз - жить с коронавирусом, а не под ним. Мы будем продолжать прилагать все усилия для восстановления ущерба, причиненного вирусом, и его социально-экономического воздействия на граждан Израиля. Это наше обязательство."

Помимо прочего, по данным Министерства образования, 13 702 ученика и работника системы образования находится на карантине. Около 304 студентов и преподавателей дали положительный результат на COVID-19.

В пятницу средняя школа в областном совете Шаар-ха-Негев была закрыта после того, как у ученика 9 класса был диагностирован коронавирус.

Днем ранее министерство здравоохранения сообщило, что в более чем 10 городах Израиля произошли вспышки заражения. Иерусалим (53 случая за три дня); Тель-Авив (25); Беэр-Шева (17); Бней Брак (15); Ашдод (14); Рахат (10); Бат-Ям (9); Арара, Мигдаль ха-Эмек, Модиин Иллит, Сдерот (7) и Холон (6).


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