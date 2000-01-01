05.06 19:43 MIGnews.com

Иран продолжает нарушать все ограничения по ядерной сделке

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Иран продолжает наращивать запасы обогащенного урана в обход ограничениям по ядерной сделке. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).По состоянию на 20 мая общий объем запасов низкообогащенного урана в Иране составил 1571,6 килограмма по сравнению с 1 020,9 килограмма 19 февраля и более чем в восемь раз превышает юридический предел.Иран подписал ядерное соглашение в 2015 году с США, Германией, Францией, Великобританией, Китаем и Россией. Сделка позволяет Ирану хранить только 202,8 килограмма.США вышли из сделки в одностороннем порядке в 2018 году.МАГАТЭ сообщило, что Иран также продолжает обогащать уран до чистоты 4,5%, что превышает норму в 3,67%. Агентство отметило "с серьезной обеспокоенностью, что в течение более четырех месяцев Иран отказывал в доступе Агентству ... в двух хранилищах", согласно сообщению AFP.