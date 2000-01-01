05.06 18:11 MIGnews.com

Ученые: высокое давление повышает риск смерти от COVID-19

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Высокое кровяное давление в два раза повышает смертность от коронавируса, сообщают исследователи из больницы Xijing в Сияне, Китай.Врачи сообщают, что у пациентов с COVID-19, которые перестают принимать лекарства от гипертонии, удваивается риск смерти."Важно, чтобы пациенты с высоким кровяным давлением осознавали, что они подвержены повышенному риску смерти от COVID-19", - заявил автор исследования Фэй Ли, в котором ученые из Китая и Ирландии изучали случаи в Ухане в период с 5 февраля по 15 марта.Почти 30 процентов зараженных - 850 пациентов - страдали от высокого кровяного давления. Четыре процента из них скончались. После поправки на возраст, пол и другие медицинские условия исследователи подсчитали, что высокое кровяное давление повышает риск смерти в два раза.В отдельном исследовании, охватывающем 2300 пациентов с COVID-19 из той же больницы, врачи проверили влияние различных препаратов для измерения кровяного давления на показатели смертности.Вопреки их ожиданиям, они обнаружили, что класс препаратов, известных как ингибиторы РААС, не были связаны с высокой смертностью.Авторы отметили, что их исследование было наблюдательным и не основано на клинических испытаниях.