05.06 17:09 MIGnews.com
На пляже в Ашдоде обнаружено тело 14-летнего подростка
В пятницу, 5 июня, на пляже в Ашдоде найдено тело подростка, пропавшего без вести несколько дней назад. Об этом сообщает Times of Israel.
14-летний Иегуда Билог пропал без вести в среду во время плавания с друзьями на городском пляже.
В его поисках принимали участие крупные силы израильской полиции и морские полицейские катера, вертолет ВВС ЦАХАЛа и подразделение аквалангистов полиции.
Однако поиски не увенчались успехом.
Ранее сообщалось
, что на пляже в Ашдоде четырех подростков смыло волной. Находившийся неподалеку серфер сумел помочь трем мальчикам выбраться из воды.
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