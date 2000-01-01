Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












На пляже в Ашдоде обнаружено тело 14-летнего подростка | Фото:05.06 17:09   MIGnews.com

На пляже в Ашдоде обнаружено тело 14-летнего подростка

В пятницу, 5 июня, на пляже в Ашдоде найдено тело подростка, пропавшего без вести несколько дней назад. Об этом сообщает Times of Israel.

14-летний Иегуда Билог пропал без вести в среду во время плавания с друзьями на городском пляже.

В его поисках принимали участие крупные силы израильской полиции и морские полицейские катера, вертолет ВВС ЦАХАЛа и подразделение аквалангистов полиции.

Однако поиски не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что на пляже в Ашдоде четырех подростков смыло волной. Находившийся неподалеку серфер сумел помочь трем мальчикам выбраться из воды.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:30
В Бразилии – рекордный показатель смертности от COVID-19
18:11
Ученые: высокое давление повышает риск смерти от COVID-19
17:29
Америку тревожит усиление ИГ
16:39
ПА блефует с Израилем
16:33
РФ и Саудия продлили сделку ОПЕК+ на июль
16:19
Лысые мужчины чаще страдают от тяжелых форм COVID-19
16:08
Детей, живущих за чертой бедности, станет на 86 млн больше
15:44
Правительство проведет голосование по закону о коронавирусе
15:23
ПА и ХАМАС пытаются возобновить примирение
15:12
Крупнейший рост случаев заражения с мая: закрыты еще 5 школ
14:57
Греция объявила о готовности к войне с Турцией
14:13
Еврейский университет получил $1 млн на проект по COVID-19
13:56
Нападение на Йехуду Глика: подозреваемого отпустили домой
13:37
В России умер известный актер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  