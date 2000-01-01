05.06 16:19 MIGnews.com

Лысые мужчины чаще страдают от тяжелых форм COVID-19

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Лысые мужчины подвержены большему риску заражения тяжелой формой COVID-19, сообщает The Telegraph со ссылкой на ряд исследований.Профессор Карлос Вамбье из Брауновского университета заявил, что ученые "действительно считают, что облысение является идеальным предиктором тяжелой формы при коронавирусе"."Мы считаем, что андрогены или мужские гормоны, безусловно, являются воротами для проникновения вируса в наши клетки", - пояснил он.Вамбье провел два небольших исследования в Испании, обнаружив, что непропорционально большое количество мужчин с облысением было госпитализировано с тяжелыми случаями коронавируса.В одном исследовании, опубликованном в журнале Американской академии дерматологии, 79% из 122 пациентов с коронавирусом мужского пола в трех мадридских больницах были без волос на голове. Аналогичная корреляция была обнаружена среди меньшего числа женщин, которые страдали от выпадения волос.Ранее, уже было известно, что мужчины страдают более тяжелыми формами коронавируса чаще, чем женщины, что может быть обусловлено ​​наличием мужских гормонов. Если теория верна, это повышает вероятность использования терапии с подавлением гормонов, чтобы замедлить прогрессирование вируса.