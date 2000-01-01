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Детей, живущих за чертой бедности, станет на 86 млн больше | Фото:05.06 16:08   MIGnews.com

Детей, живущих за чертой бедности, станет на 86 млн больше

Из-за пандемии COVID-19 к концу 2020 года число детей, живущих за чертой бедности, в мире вырастет на 86 млн, или на 15 процентов.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международным альянсом "Спасем детей", сообщает Центр новостей ООН.

Специалисты предупредили, что если не принять срочных мер по защите семей от последствий коронавируса, то общее число детей, живущих за чертой бедности в странах с низким и средним уровнем дохода, к концу года составит 672 млн. Почти две трети этих детей - из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, и из Южной Азии.

Проблема не обойдет стороной и другие регионы мира.

Согласно прогнозам, в странах Европы и Центральной Азии число бедных семей с детьми увеличится на 44 процента, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна - на 22 процента.

В целях борьбы с COVID-19 и смягчения последствий пандемии для детей из бедных семей международный альянс "Спасем детей" и ЮНИСЕФ призывают как можно скорее расширить системы и программы социальной защиты.

В частности, рекомендуется наладить систему бесплатного школьного питания и выплачивать бедным семьям пособия на детей.


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