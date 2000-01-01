Крупнейший рост случаев заражения с мая: закрыты еще 5 школ
Министерство здравоохранения Израиля в пятницу, 5 июня, сообщило о крупнейшем увеличении числа случаев заболевания коронавирусом с начала мая. За прошедший день было зафиксировано 133 новых случая COVID-19.
Число активных случаев возросло до 2227, общее количество с начала пандемии - 17 562. Среди заболевших 30 находятся в тяжелом состоянии, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Новых смертельных случаев не выявлено, они остаются на уровне 291.
Министерство здравоохранения добавило, что за прошедший день было проведено 14 139 тестов.
Также, по мере увеличения числа новых случаев, закрылись еще пять школ по всему Израилю.
По данным Министерства образования, 92 школы и детских сада были вынуждены прекратить на время работу. Всего 304 ученика и работника в системе образования дали положительный результат на COVID-19.