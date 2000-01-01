Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Крупнейший рост случаев заражения с мая: закрыты еще 5 школ | Фото:05.06 15:12   MIGnews.com

Крупнейший рост случаев заражения с мая: закрыты еще 5 школ

Министерство здравоохранения Израиля в пятницу, 5 июня, сообщило о крупнейшем увеличении числа случаев заболевания коронавирусом с начала мая. За прошедший день было зафиксировано 133 новых случая COVID-19.

Число активных случаев возросло до 2227, общее количество с начала пандемии - 17 562. Среди заболевших 30 находятся в тяжелом состоянии, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Новых смертельных случаев не выявлено, они остаются на уровне 291.

Министерство здравоохранения добавило, что за прошедший день было проведено 14 139 тестов.

Также, по мере увеличения числа новых случаев, закрылись еще пять школ по всему Израилю.

По данным Министерства образования, 92 школы и детских сада были вынуждены прекратить на время работу. Всего 304 ученика и работника в системе образования дали положительный результат на COVID-19.

13 702 человека находятся на карантине.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:39
ПА блефует с Израилем
16:33
РФ и Саудия продлили сделку ОПЕК+ на июль
16:19
Лысые мужчины чаще страдают от тяжелых форм COVID-19
16:08
Детей, живущих за чертой бедности, станет на 86 млн больше
15:44
Правительство проведет голосование по закону о коронавирусе
15:23
ПА и ХАМАС пытаются возобновить примирение
14:57
Греция объявила о готовности к войне с Турцией
14:13
Еврейский университет получил $1 млн на проект по COVID-19
13:56
Нападение на Йехуду Глика: подозреваемого отпустили домой
13:37
В России умер известный актер
13:30
Минздрав: футбольный сезон под угрозой
13:15
Австрия нашла применение дому, где родился Гитлер
12:54
Бунт в "Бен-Гуриона": рейсы возобновлены
12:33
Израиль: на карантин закрыто 92 учебных заведения
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  