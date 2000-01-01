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В Бразилии – рекордный показатель смертности от COVID-19 | Фото:05.06 18:30   MIGnews.com

В Бразилии – рекордный показатель смертности от COVID-19

В пятницу, 5 июня, в Бразилии зафиксировали рекордное количество летальных исходов за сутки среди пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил бразильский телерадиоканал Globo.

В частности, за сутки было зарегистрировано 1479 жертв коронавируса. Всего от осложнений с момента начала пандемии скончался 34 021 пациент.

Более того, количество инфицированных возросло почти до 615 тысяч человек, из которых 275 тысяч уже выздоровели и были выписаны из больниц.


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