05.06 18:30 MIGnews.com
В Бразилии – рекордный показатель смертности от COVID-19
В пятницу, 5 июня, в Бразилии зафиксировали рекордное количество летальных исходов за сутки среди пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщил бразильский телерадиоканал Globo.
В частности, за сутки было зарегистрировано 1479 жертв коронавируса. Всего от осложнений с момента начала пандемии скончался 34 021 пациент.
Более того, количество инфицированных возросло почти до 615 тысяч человек, из которых 275 тысяч уже выздоровели и были выписаны из больниц.
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