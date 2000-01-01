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В России умер известный актер | Фото:05.06 13:37   MIGnews.com

В России умер известный актер

В лечебном центре в Подмосковье на 83-ем году жизни скончался известный российский актер Михаил Кокшенов.

Об этом сообщила поэт Любовь Воропаева в Facebook.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" — отметила она. Других подробностей Воропаева не предоставила.



Как известно, в октябре 2017 года актер перенес инсульт. Ему внезапно стало плохо на улице. Прохожие не оставили в беде актера и вызвали скорую помощь.

Кокшенов известен по ролям в таких фильмах: "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Курортный роман", "День святого Валентина". Также он много снимался в сериалах, среди которых "Ералаш", "Воронины", "Папины дочки" и другие.


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