05.06 12:33 MIGnews.com

Израиль: на карантин закрыто 92 учебных заведения

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По состоянию на пятницу, 5 июня, в Израиле были закрыты на карантин 92 учебных заведения из-за вспышки коронавируса COVID-19.Новые данные предоставило министерство просвещения.За последние сутки на карантин было закрыто пять школ и детских садов. В общей сложности к настоящему времени изолированы 13702 учеников и преподавателей.Коронавирус с момента открытия школ и детсадов был выявлен у 304 школьников и учителей.