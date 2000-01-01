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Израиль: на карантин закрыты 92 учебных заведения | Фото:05.06 12:33   MIGnews.com

Израиль: на карантин закрыто 92 учебных заведения

По состоянию на пятницу, 5 июня, в Израиле были закрыты на карантин 92 учебных заведения из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Новые данные предоставило министерство просвещения.

За последние сутки на карантин было закрыто пять школ и детских садов. В общей сложности к настоящему времени изолированы 13702 учеников и преподавателей.

Коронавирус с момента открытия школ и детсадов был выявлен у 304 школьников и учителей.


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