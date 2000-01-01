05.06 12:33 MIGnews.com
Израиль: на карантин закрыто 92 учебных заведения
По состоянию на пятницу, 5 июня, в Израиле были закрыты на карантин 92 учебных заведения из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Новые данные предоставило министерство просвещения.
За последние сутки на карантин было закрыто пять школ и детских садов. В общей сложности к настоящему времени изолированы 13702 учеников и преподавателей.
Коронавирус с момента открытия школ и детсадов был выявлен у 304 школьников и учителей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии