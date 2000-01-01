Фабрика Nutella не работает - забастовка рабочих

Работа крупнейшей в мире фабрики по производству пьемонтской шоколадной пасты Nutella - Виллер-Экаль в Нормандии - практически прекратилась из-за бастующих рабочих, которые требуют повышения зарплат.
Активисты профсоюза рабочих в течение недели блокируют въезд и выезд грузовиков с территории завода и, как сообщается, почти остановили производство.
В забастовке принимают участие 160 из 350 работников. Они требуют повышения зарплаты на 4,5 %, единовременных премий в размере 900 евро и улучшения условий труда.
Владелец Nutella компания Ferrero SpA уже пригрозила штрафами работникам, которые поддерживают блокаду, пишет Associated Press.
Активисты рассказали, что компания согласилась на 1,7 % повышения зарплаты для самых низкооплачиваемых работников, а также на временные бонусы до 400 евро, однако этого, по мнению бастующих, недостаточно. Профсоюз также жалуется на ухудшение производственных условий и усиление давления на работников для повышения производительности.
Следующие переговоры между компанией-владельцем и активистами назначена на 13 июня.