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Су-35 перехватил самолет-шпион США над Средиземным морем 05.06 07:20   MIGnews.com

Су-35 перехватил самолет-шпион США над Средиземным морем

Американское военное командование сообщило о том, что российский истребитель-бомбардировщик Су-35 трижды перехватил американский самолет-шпион P-8A Poseidon над Средиземным морем в течение менее трех часов.

Об этом говорится в заявлении командования Шестого Флота США. В заявлении сообщается: "Второй из этих перехватов был опасным, поскольку истребитель пролетел наперерез нашему самолету, поставив под угрозу жизнь экипажа и команды".

На момент перехватов американский самолет находился в международном воздушном пространстве.

Американцы утверждают, что их самолет “придерживался международных стандартов и не провоцировал российских действий”.

В заявлении говорится: “Несмотря на то, что российский самолет действовал в международном пространстве, его акции были безответственными. Мы ожидаем от русских, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами”.


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