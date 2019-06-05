05.06 20:18 MIGnews.com

Рамат Ха Шарон: нож в спину во время пробежки

תיעוד מאזור הדקירה ברמת השרון: בסרטון נצפה הדוקר רץ אחרי גבר וכעבור מספר שניות נמלט מהמקום@daniel_elazar pic.twitter.com/83vNJNLMs7 — כאן חדשות (@kann_news) June 5, 2019

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Исраэла Штир, мать Гила Штира, раненного в результате атаки утром 5 июня в Рамат Ха Шарон дала интервью радио 103 FM.Гиль получил ранения средней степени тяжести. Полиция ведет масштабные поиски нападавшего.Одна из версий произошедшего - нападение по националистическим мотивам.Исраэла Штир говорит: “Он заканчивал утреннюю пробежку. Он говорил с женой по телефону. Внезапно он почувствовал удар в спину. Он сначала подумал, что это какой-то друг его хлопнул по спине. Он обернулся и увидело араба с ножом, который завопил: Аллах Акбар! Я тебя убью! Он не понял, что происходит - но увидел, что у него идет кровь. Я только надеюсь на то, что нападавшего поймают возможно более быстро”.Полиция, кроме мотива преступления на национальной почве исследует и другие возможные причины нападения.Родственник Гиля Штира, атакованного арабом утром 5 июня дал интервью газете Маарив.Родственник рассказал: "Гиль возвращался утром домой с пробежки. Внезапно на него сзади напали. Тот кто напал, три раза прокричал на арабском. Гиль немедленно сказал жене, что его ранили. Его увезли в больницу. Слава Богу, он в сознании, в состоянии средней степени тяжести. Мы надеемся на то, что он скоро поправится".Существует много оснований полагать, что речь идет о террористической атаке. Нападение совершено после окончания Рамадана, в первый день Эйд аль-Фитр.Предполагается, что нападавший планировал атаку заранее. Все еще неясно, подстерегал ли он жертву в близлежащем здании или следовал за Гилем. К несчастью, во время атаки поблизости не оказалось свидетелей. Полиция изучает записи камер наружного наблюдения в надежде получить больше информации о передвижениях нападавшего.Полиция также изучает возможности того, что нападение было совершено по криминальным мотивам. На протяжении последних нескольких часов были допрошены несколько членов семьи Гиля.