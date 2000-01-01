05.06 20:06 MIGnews.com

Израиль: импортер Ferrari разорился и сбежал в Майами

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что владелец компании по импорту автомобилей Oron Motors обанкротился и сбежал из страны.По слухам, владелец компании с 30 миллионами шекелей бежал в Майами.Oron Motors специализировалась на ввозе автомобилей класса “люкс”.Владельцем компании был адвокат Орен Цанани. Он обанкротился, ни о чем не предупредил шокированных клиентов и исчез.Oron Motors было одним из главных импортеров машин класса люкс в Израиле и специализировалось на продукции Ford и Ferrari. Оплата происходила в три стадии: при заключении контракта выплачивалась третьЮ, еще треть - при погрузке машины на корабль в германском порту, и треть - при прибытии на израильскую таможню. За долгие годы работы на рынке Цанани создал себе хорошую репутацию, и клиенты ему доверяли. Сегодня они - в шоке после того, как поняли, что их обманули.Несмотря на то, что офис Oron Motors брошен, на сайте компании все еще можно “заказать” автомобиль. Цанани заранее готовил свое бегство, и предупредил своих бизнес-партнеров о том, что у него проблемы и его некоторое время не будет в стране.