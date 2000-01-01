05.06 18:35 MIGnews.com
Похороны Нехамы Ривлин начались
Похороны Нехамы Ривлин, жены президента Реувена Ривлина, начались на национальном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме.
Президент Ривлин вместе с членами своей семьи кидает горсть земли на гроб своей покойной жены.
В сопровождении своих детей президент Ривлин прочел молитву, скорбя о своей жене Нехаме Ривлин.
На похоронах также находятся ведущие политики, деятели культуры, послы и другие высокопоставленные лица, а также друзья семьи Ривлин.
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