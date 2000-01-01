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Похороны Нехамы Ривлин начались 05.06 18:35   MIGnews.com

Похороны Нехамы Ривлин начались

Похороны Нехамы Ривлин, жены президента Реувена Ривлина, начались на национальном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме.

Президент Ривлин вместе с членами своей семьи кидает горсть земли на гроб своей покойной жены.

В сопровождении своих детей президент Ривлин прочел молитву, скорбя о своей жене Нехаме Ривлин.




На похоронах также находятся ведущие политики, деятели культуры, послы и другие высокопоставленные лица, а также друзья семьи Ривлин.


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