05.06 18:35 MIGnews.com

Похороны Нехамы Ривлин начались

פרידה מהגברת הראשונה | נשיא המדינה רובי ריבלין מקריא קדיש לזכר אשתו, נחמה ריבלין pic.twitter.com/0vBsyi5ojs — חדשות 13 (@newsisrael13) 5 июня 2019 г.

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Похороны Нехамы Ривлин, жены президента Реувена Ривлина, начались на национальном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме.Президент Ривлин вместе с членами своей семьи кидает горсть земли на гроб своей покойной жены.В сопровождении своих детей президент Ривлин прочел молитву, скорбя о своей жене Нехаме Ривлин.На похоронах также находятся ведущие политики, деятели культуры, послы и другие высокопоставленные лица, а также друзья семьи Ривлин.