Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Прощание с Нехамой Ривлин: Сотни израильтян на церемонии 05.06 15:49   MIGnews.com

Прощание с Нехамой Ривлин: Сотни израильтян на церемонии

Церемония прощания с Нехамой Ривлин проходит в здании Иерусалимского театра.

Сотни израильтян прибыли в государственное здание Иерусалимского театра, чтобы воздать последние почести супруге президента Израиля.

73-летняя Нехама Ривлин умерла во вторник от осложнений, связанных с операцией по трансплантации легкого, перенесенной в начале этого года.

После церемонии, гроб будет доставлен на национальное кладбище Иерусалимской горы Герцль для захоронения в 6 часов вечера.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:33
Лидеры ЕС призывали к жизнеспособному политическому решению
15:23
Израиль представит новый беспилотник на Парижском Авиасалоне
15:09
В Праге бушуют протесты
14:57
На этот раз – без официальных лиц
14:41
В Израиле разработан новый метод отсрочки Паркинсона
14:30
ЦАХАЛ получит на вооружение новую штурмовую винтовку
14:15
Мэр Мехико разрешила мальчикам носить юбки
14:01
Сотни пожаров в Израиле - результат поджогов
13:56
Финансисты будут присутствовать на палестинской конференции
13:52
БАГАЦ запретил тюремные визиты семей террористов
13:32
Израильская лотерея не может найти двух миллионеров
13:13
Опубликовано фото атаковавшего в Рамат Ха Шарон
13:06
Израильский дипломат назначен на ключевую должность в ООН
12:58
Штайниц был бы рад видеть Шакед в "Ликуде"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus