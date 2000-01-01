05.06 15:49 MIGnews.com

Прощание с Нехамой Ривлин: Сотни израильтян на церемонии

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Церемония прощания с Нехамой Ривлин проходит в здании Иерусалимского театра.Сотни израильтян прибыли в государственное здание Иерусалимского театра, чтобы воздать последние почести супруге президента Израиля.73-летняя Нехама Ривлин умерла во вторник от осложнений, связанных с операцией по трансплантации легкого, перенесенной в начале этого года.После церемонии, гроб будет доставлен на национальное кладбище Иерусалимской горы Герцль для захоронения в 6 часов вечера.