05.06 15:09 MIGnews.com

В Праге бушуют протесты

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В столице Праге продолжаются антиправительственные акции протеста.Количество протестующих увеличивается и правительство больше не может игнорировать толпы людей с плакатами, требующими отставки министра юстиции Марии Бенешовой, премьер-министра Андрея Бабиша, а также за обеспечение независимости судебной власти, сообщает сайт Idnes.Это четвертая и наиболее массовая акция протеста.На акции протеста присутствуют десятки сотрудников полиции. По информации организаторов, протестовать вышли около 120 тысяч человек.Изначально активисты были возмущены намерениями министра юстиции провести реформу прокуратуры и отменить должность генерального прокурора. Генпрокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который может предстать перед судом за мошенничество с финансами ЕС.