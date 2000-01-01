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В Праге бушуют протесты | Фото: AFP05.06 15:09   MIGnews.com

В Праге бушуют протесты

В столице Праге продолжаются антиправительственные акции протеста.
Количество протестующих увеличивается и правительство больше не может игнорировать толпы людей с плакатами, требующими отставки министра юстиции Марии Бенешовой, премьер-министра Андрея Бабиша, а также за обеспечение независимости судебной власти, сообщает сайт Idnes.
Это четвертая и наиболее массовая акция протеста.
На акции протеста присутствуют десятки сотрудников полиции. По информации организаторов, протестовать вышли около 120 тысяч человек.
Изначально активисты были возмущены намерениями министра юстиции провести реформу прокуратуры и отменить должность генерального прокурора. Генпрокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который может предстать перед судом за мошенничество с финансами ЕС.


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