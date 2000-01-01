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За выступление в Израиле участник Евровидения получил угрозы | Фото: AFP05.06 18:05   MIGnews.com

Певице угрожают за то, что выступила на Евровидении

Участница ирландского конкурса песни «Евровидение» заявила, что после выступления в Израиле получила ужасающие угрозы жизни и оскорбительные сообщения.

25-летняя Сара Мактернан рассказала журналисту Irish Sun о том, что после выступления в Израиле она «получила сотни угроз» и что «это ее напугало».

В дополнение к угрожающей почте, большая часть которой была доставлена в дом ее бабушки, молодая певица также получила «сотни и тысячи» угрожающих и оскорбительных сообщений в социальных сетях. Сообщается, что она не появлялась в сети в течение нескольких дней, предшествовавших ее появлению во втором полуфинале конкурса, состоявшегося в прошлом месяце в Тель-Авиве. Однако, она не дошла до финала.

После этого она прокомментировала: «В Интернете всё ещё поливают меня дерьмом, но я не собираюсь обращать внимание на это».

Левые ирландские чиновники и исполнители призвали свою страну бойкотировать Евровидение через несколько часов после того, как Израиль выиграл конкурс 2018 года и право принять Евровидение в этом году.


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