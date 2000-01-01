05.06 10:47 MIGnews.com

Япония: в аварии с беспилотным поездом пострадали 20 человек

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В Японии произошел сбой программного обеспечения в одном из беспилотных поездов метро, в результате чего самоуправляемый состав неожиданно начал двигаться в неправильном направлении и остановился только тогда, когда столкнулся с буферной стойкой, проехав около 25 метров.Поезд с пятью вагонами, отправился со станции Йокогамы Shin-Sugita в 8:15 вечера в префектуре Канагава. По сообщениям пассажиров, поезд, покинув станцию, внезапно остановился, а затем начал движение задним ходом, пока не достиг тупика.В результате этого инцидента у многих пассажиров (около 20 из 30 человек) были зафиксированы различные травмы, полученные от ударов о поручни и падений. 15 человек доставили в больницу, 6 из них получили серьезные травмы, включая переломы костей.Компания Yokohama Seaside Line немедленно остановила все поезда на линии, не сообщая, когда будут возобновлены услуги, так как Национальный совет по безопасности движения транспорта в настоящее время расследует инцидент.Компания заявляет, что это первый инцидент такого рода, произошедший на линии с момента ее открытия в 1989 году.