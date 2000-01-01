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Япония: в аварии с беспилотным поездом пострадали 20 человек | Фото: AFP05.06 10:47   MIGnews.com

Япония: в аварии с беспилотным поездом пострадали 20 человек

В Японии произошел сбой программного обеспечения в одном из беспилотных поездов метро, в результате чего самоуправляемый состав неожиданно начал двигаться в неправильном направлении и остановился только тогда, когда столкнулся с буферной стойкой, проехав около 25 метров.

Поезд с пятью вагонами, отправился со станции Йокогамы Shin-Sugita в 8:15 вечера в префектуре Канагава. По сообщениям пассажиров, поезд, покинув станцию, внезапно остановился, а затем начал движение задним ходом, пока не достиг тупика.

В результате этого инцидента у многих пассажиров (около 20 из 30 человек) были зафиксированы различные травмы, полученные от ударов о поручни и падений. 15 человек доставили в больницу, 6 из них получили серьезные травмы, включая переломы костей.

Компания Yokohama Seaside Line немедленно остановила все поезда на линии, не сообщая, когда будут возобновлены услуги, так как Национальный совет по безопасности движения транспорта в настоящее время расследует инцидент.

Компания заявляет, что это первый инцидент такого рода, произошедший на линии с момента ее открытия в 1989 году.


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