05.06 09:52 MIGnews.com

Галилейское море на самом низком уровне за 97 лет

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Относительно сухая зима и резкое падение потока воды в Галилейское море в последние месяцы привели к тому, что единственное пресноводное озеро Израиля находится на рекордно низких уровнях."Больше воды испарилось, чем вошло в Галилейское море в этом году, и этого не происходило в течение 97 лет", - сказал Ури Шор, представитель израильского управления водными ресурсами.Уже в феврале Галилейское море находилось на самом низком уровне за столетие из-за продолжающейся засухи. За зиму озеро получало только 10 % от дождя, которое оно обычно получает.Отсутствие дождя превратилось в серьезную проблему для четырех потоков, которые впадают в Галилейское море. По данным Управления по водным ресурсам, скорость потока из реки Иордан в настоящее время составляет 3,3 куб. м в секунду, а не в среднем по сезону 7 кубических метров в секунду.Управление водными ресурсами за последние 4 года не перекачивало пресную воду из озера. Более половины потребляемой в Израиле воды, как для сельского хозяйства, так и для личного потребления, поступает из опреснительных установок страны, сказал Шор.Несмотря на то, что Израиль теперь может создавать свою собственную воду из пяти опреснительных установок вдоль Средиземноморского побережья, отсутствие потока в Галилейское море имеет далеко идущие последствия. По мере снижения уровня воды соленость пресноводного озера повышается, что создает опасность для рыб и других морских обитателей.Недостаток потока также означает, что Израиль не может выполнить свое обязательство, чтобы больше воды текло в направлении Мертвого моря. В 1964 году Израиль построил плотину в Дегане, чтобы отвести воду для сельского хозяйства, а в некоторых местах 96% воды было отведено от Мертвого моря.После многократной пропаганды со стороны экологических групп, Израиль разрешил пропускать 9 миллионов кубических метров воды в год с 2013 года, что, как ожидается, увеличится до 30 миллионов кубических метров в этом году. Однако с зимней засухой и непрерывно снижающимися уровнями Галилейского моря, Израиль может оказаться не в состоянии выполнить это соглашение, поставив Мертвое море в еще большую опасность.Уровень Мертвого моря снижается более чем на метр каждый год, создавая провалы вдоль береговой линии и опаляя пляжи и дороги рядом с водой.Галилейское море охватывает примерно 160 квадратных километров и расположено в 200 метрах ниже уровня моря.Шор сказал, что растущее население Израиля усиливает нагрузку на количество воды, необходимой в этом районе.