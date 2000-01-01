05.06 08:23 MIGnews.com

Телохранители Нетаниягу подрались с охраной президента Того

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Перед встречей премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Того Фора Гнассингбе произошел неприятный инцидент.Охрана Нетаниягу начала досмотр охраны Гнассингбе. Телохранителям президента Того подобное отношение не понравилось, началась конфронтация и потасовка.Из-за инцидента пришлось отложить встречу Нетаниягу и Гнассингбе.ШАБАК распространил заявление, в котором сообщается о том, что представители охраны двух лидеров провели встречу, на которой “состоялся обмен мнениями, по результатам которого достигнуто понимание о координации встречи между двумя лидерами”.