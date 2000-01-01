Телохранители Нетаниягу подрались с охраной президента Того
Перед встречей премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента Того Фора Гнассингбе произошел неприятный инцидент.
Охрана Нетаниягу начала досмотр охраны Гнассингбе. Телохранителям президента Того подобное отношение не понравилось, началась конфронтация и потасовка.
Из-за инцидента пришлось отложить встречу Нетаниягу и Гнассингбе.
ШАБАК распространил заявление, в котором сообщается о том, что представители охраны двух лидеров провели встречу, на которой “состоялся обмен мнениями, по результатам которого достигнуто понимание о координации встречи между двумя лидерами”.