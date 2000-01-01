Трамп назвал серию терактов в Лондоне "зловещей бойней"
Президент США Дональд Трамп назвал серию терактов в Лондоне "зловещей бойней" и сказал, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь Объединенному Королевству привлечь виновных к ответственности.
"Это кровопролитие должно закончиться, это кровопролитие закончится", - кратко сказал Трамп после торжественного мероприятия в Театре Форда в Вашингтоне.
В субботу вечером, 3 июня, террористы убили не менее 7 человек, сбив фургоном в пешеходов на лондонском мосту и атаковав ножами прохожих на улицах и в соседних барах.
Полиция застрелила 3 нападавших террористов в районе Бороу Маркет возле Лондонского моста в течение 8 минут после первого экстренного вызова.