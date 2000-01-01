05.06 07:49 MIGnews.com

Трамп назвал серию терактов в Лондоне "зловещей бойней"

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Президент США Дональд Трамп назвал серию терактов в Лондоне "зловещей бойней" и сказал, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь Объединенному Королевству привлечь виновных к ответственности."Это кровопролитие должно закончиться, это кровопролитие закончится", - кратко сказал Трамп после торжественного мероприятия в Театре Форда в Вашингтоне.В субботу вечером, 3 июня, террористы убили не менее 7 человек, сбив фургоном в пешеходов на лондонском мосту и атаковав ножами прохожих на улицах и в соседних барах.Полиция застрелила 3 нападавших террористов в районе Бороу Маркет возле Лондонского моста в течение 8 минут после первого экстренного вызова.