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flickr/The White House 05.06 07:49   MIGnews.com

Трамп назвал серию терактов в Лондоне "зловещей бойней"

Президент США Дональд Трамп назвал серию терактов в Лондоне "зловещей бойней" и сказал, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы помочь Объединенному Королевству привлечь виновных к ответственности.

"Это кровопролитие должно закончиться, это кровопролитие закончится", - кратко сказал Трамп после торжественного мероприятия в Театре Форда в Вашингтоне.

В субботу вечером, 3 июня, террористы убили не менее 7 человек, сбив фургоном в пешеходов на лондонском мосту и атаковав ножами прохожих на улицах и в соседних барах.

Полиция застрелила 3 нападавших террористов в районе Бороу Маркет возле Лондонского моста в течение 8 минут после первого экстренного вызова.
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