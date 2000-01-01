05.06 07:21 MIGnews.com
В связи с терактом в Лондоне арестованы 12 человек
Британские СМИ сообщают о том, что в воскресенье, 4 июня, были произведены аресты 12 человек по делу о расследовании террористической атаки на Лондонском мосту.
Среди арестованных - 7 женщин в возрасте от 19 до 60 лет. Из пяти задержанных мужчин один, в возрасте 55 лет, уже освобожден.
Проведены обыски в четырех квартирах в восточной части Лондона.
Все арестованные задержаны на основании Акта о Терроризме, и могут находится в предварительном заключении до двух недель до предъявления обвинения.
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