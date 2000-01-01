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YouTube 05.06 21:31   MIGnews.com

Названы имена двух исполнителей теракта в Лондоне

Полиция Лондона опубликовала имена двух из троих исполнителей террористской атаки, которую они совершили 3 июня. Согласно информации Скотленд-Ярда, кровавое нападение устроили 27-летний Хурам Шазад Батт и 30-летний Рашид Редуан.

Оба террориста в районе Баркинг в восточной части британской столицы.

Как известно, нападавшие были ликвидированы полицейскими на месте инцидента. Имя третьего террориста пока не разглашается.

Сообщается, что Хурам Шазад Батт был выходцем из Пакистана, у которого было гражданство Великобритании. Происхождение Рашида Редуана пока также остается неясным.

Сам террорист называл себя марроканцем и ливийцем, а также использовал разные даты рождения и имена.

"Хурам Шазад Батт был известен полиции и МИ-5. Однако никаких данных о том, что данное нападение планировалось, не было. Другой нападавший - Рашид Редуан - ранее спецслужбам известен не был", - говорится в сообщении Скотленд-Ярда.
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