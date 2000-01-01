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Солдата ЦАХАЛа закололи насмерть в собственном доме | Фото: Thinkstock05.06 21:25   MIGnews.com

Солдата ЦАХАЛа закололи насмерть в собственном доме

В Кфар-Йона было обнаружено тело 18-летнего солдата ЦАХАЛа. Военнослужащий был найден мертвым в собственном доме в понедельник, 5 июня. Молодого человека без признаков жизни в луже крови обнаружила его собственная мать.

После на место происшествия приехали полиция и скорая помощь. Медики обнаружили на теле юноши признаки насилия и многочисленные ножевые ранения.

По факту инцидента было начато расследования. Полиция также начала операцию по поиску брата погибшего солдата. Вскоре стражи порядка задержали 32-летнего родственника жертвы страшного преступления.

По сообщениям Второго канала израильского ТВ, у главного подозреваемого Аргау Асраса проблемы с психикой.

Следователи предполагают, что возможно между братьями вспыхнула ссора, которая и привела к смерти одного из них.
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