05.06 21:25 MIGnews.com

Солдата ЦАХАЛа закололи насмерть в собственном доме

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В Кфар-Йона было обнаружено тело 18-летнего солдата ЦАХАЛа. Военнослужащий был найден мертвым в собственном доме в понедельник, 5 июня. Молодого человека без признаков жизни в луже крови обнаружила его собственная мать.После на место происшествия приехали полиция и скорая помощь. Медики обнаружили на теле юноши признаки насилия и многочисленные ножевые ранения.По факту инцидента было начато расследования. Полиция также начала операцию по поиску брата погибшего солдата. Вскоре стражи порядка задержали 32-летнего родственника жертвы страшного преступления.По сообщениям Второго канала израильского ТВ, у главного подозреваемого Аргау Асраса проблемы с психикой.Следователи предполагают, что возможно между братьями вспыхнула ссора, которая и привела к смерти одного из них.