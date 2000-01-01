Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Альпы: три человека сорвались со спасательного вертолета | Фото: Thinkstock05.06 19:25   MIGnews.com

Альпы: три человека сорвались со спасательного вертолета

Спасатель и альпинистка погибли в австрийских Альпах после того, как оборвался канат, поднимавший их на борт вертолета. Ужасный инцидент произошел в воскресенье, 4 июня.

Два альпиниста (женщина и мужчина) обратились за помощью к спасателям в районе города Трофайах.

После того как вертолет прибыл на место назначения, 28-летний спасатель спустился на веревке, чтобы поднять их наверх.

Он закрепил обоих на канат и начал поднимать их на борт вертолета, однако канат по неизвестной причине оборвался, и все трое упали в ущелье.

Женщина и спасатель погибли, мужчина-альпинист получил серьезные травмы, сообщает Би Би Си со ссылкой на представителя полиции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:25
Лавров обсудил с главой МИД Катара обострение отношений
18:53
Катар выслал лидера ХАМАСа,причастного к убийству израильтян
18:24
Двойной провал Израиля: курят больше, доходов меньше
18:14
Трампа обвинили в дипломатическом скандале вокруг Катара
17:52
Катар заявил о приверженности борьбе с терроризмом
17:24
Второй допрос Арье Дери продлился 6 часов
16:50
Египет требует от посла Катара немедленно покинуть страну
16:28
Ультраортодокс призвал совершить атаку во время гей-парада
15:51
Лондон: один из террористов был гражданином Ирландии
15:21
Кибердержава и дороговизна жизни: с годами столько хуже
15:20
Декларация об объединении Тель-Авива и Бат-Яма бессмысленна
15:14
CNN устроил фейковую демонстрацию мусульман против террора  
15:03
На лондонских мостах установили бетонные блоки  
14:58
Мельбурнский террорист атаковал "для ISIS"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus