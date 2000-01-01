05.06 19:25 MIGnews.com

Альпы: три человека сорвались со спасательного вертолета

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Спасатель и альпинистка погибли в австрийских Альпах после того, как оборвался канат, поднимавший их на борт вертолета. Ужасный инцидент произошел в воскресенье, 4 июня.Два альпиниста (женщина и мужчина) обратились за помощью к спасателям в районе города Трофайах.После того как вертолет прибыл на место назначения, 28-летний спасатель спустился на веревке, чтобы поднять их наверх.Он закрепил обоих на канат и начал поднимать их на борт вертолета, однако канат по неизвестной причине оборвался, и все трое упали в ущелье.Женщина и спасатель погибли, мужчина-альпинист получил серьезные травмы, сообщает Би Би Си со ссылкой на представителя полиции.