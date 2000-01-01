Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ультраортодокс призвал совершить атаку во время гей-парада | Фото: Thinkstock05.06 16:28   MIGnews.com

Ультраортодокс призвал совершить атаку во время гей-парада

Молодой человек, проживающий в Бней-Браке был арестован полицией по подозрению в угрозе совершить "террористическое нападение" во время гей-парада.

Отмечается, что 20-летний подозреваемый призвал друзей в соцсетях вмести с ним совершить террористическую атаку на предстоящем "отвратительном параде", который состоится в Тель-Авиве.

Молодой человек на своей странице в Facebook написал обращение:

"Кто желает пойти вместе со мной на гей-парад и совершить террористическое нападение?"

Позже подозреваемый удалил сообщение, написав новое:

"Я написал кое-что, когда мне было скучно, а потом я удалил это. Пожалуйста, успокойтесь".

По факту инцидента полиция начала расследование. В настоящее время подозреваемый находится на допросе местной полиции.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:24
Второй допрос Арье Дери продлился 6 часов
16:50
Египет требует от посла Катара немедленно покинуть страну
15:51
Лондон: один из террористов был гражданином Ирландии
15:21
Кибердержава и дороговизна жизни: с годами столько хуже
15:20
Декларация об объединении Тель-Авива и Бат-Яма бессмысленна
15:14
CNN устроил фейковую демонстрацию мусульман против террора  
15:03
На лондонских мостах установили бетонные блоки  
14:58
Мельбурнский террорист атаковал "для ISIS"
13:50
6 арабских авиакомпаний приостановили полеты в Катар
13:30
Регев: по мне - пусть хоть закроют министерство культуры
13:19
Катар: "Мы столкнулись с кампанией лжи и фальсификаций"
12:34
Взрыв в пригороде Мельбурна: неизвестный взял заложницу
12:27
В Израиле покажут систему распознавания тоннелей
12:21
Нетаниягу встретился с президентом Сенегала на ЭКОВАС
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus