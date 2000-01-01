05.06 16:28 MIGnews.com

Ультраортодокс призвал совершить атаку во время гей-парада

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Молодой человек, проживающий в Бней-Браке был арестован полицией по подозрению в угрозе совершить "террористическое нападение" во время гей-парада.Отмечается, что 20-летний подозреваемый призвал друзей в соцсетях вмести с ним совершить террористическую атаку на предстоящем "отвратительном параде", который состоится в Тель-Авиве.Молодой человек на своей странице в Facebook написал обращение:"Кто желает пойти вместе со мной на гей-парад и совершить террористическое нападение?"Позже подозреваемый удалил сообщение, написав новое:"Я написал кое-что, когда мне было скучно, а потом я удалил это. Пожалуйста, успокойтесь".По факту инцидента полиция начала расследование. В настоящее время подозреваемый находится на допросе местной полиции.