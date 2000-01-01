05.06 16:28 MIGnews.com
Ультраортодокс призвал совершить атаку во время гей-парада
Молодой человек, проживающий в Бней-Браке был арестован полицией по подозрению в угрозе совершить "террористическое нападение" во время гей-парада.
Отмечается, что 20-летний подозреваемый призвал друзей в соцсетях вмести с ним совершить террористическую атаку на предстоящем "отвратительном параде", который состоится в Тель-Авиве.
Молодой человек на своей странице в Facebook написал обращение:
"Кто желает пойти вместе со мной на гей-парад и совершить террористическое нападение?"
Позже подозреваемый удалил сообщение, написав новое:
"Я написал кое-что, когда мне было скучно, а потом я удалил это. Пожалуйста, успокойтесь".
По факту инцидента полиция начала расследование. В настоящее время подозреваемый находится на допросе местной полиции.
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